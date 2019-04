Thanks for so many submissions it really is growing at a rapid rate!

Highlights this week include; magenta Bentley Continental GT, Novitec Lamborghini Aventador, blue Noble M12 GTO, blue Lamborghini Urus, Renntech kitted Mercedes-AMG GTS, Mercedes-AMG G63 x McLaren 720S combo and this insane Mansory Renovatio Mercedes Benz SLR McLaren.